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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya’dan İskenderun’a seyir halindeki bir gemide makine arızası geldiğini duyurdu. Bakanlık gemideki arıza nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin 18.10 itibariyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde karaya sürüklenirken demir atan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

İstanbul Boğazı nda gemi arızası! Trafik askıya alındı 1

GEMİDE MOTOR ARIZASI MEYDANA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya’dan İskenderun’a seyir halinde olan, Sao Tome and Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü, 154 metre boyundaki Hacı Hüseyin isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edilerek geminin yanına intikal etmiştir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı nda gemi arızası! Trafik askıya alındı 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı
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