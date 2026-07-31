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CHP'de 12 il için başkan ataması yapıldı: Yeni Parti istifalarıyla boşalan koltuklara yeni isimler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 12 il için ilk başkanı atamaları yaptı. CHP'nin birçok şehirdeki il başkanı ve il teşkilatları mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmak için istifa etmişti.

CHP'de 12 il için başkan ataması yapıldı: Yeni Parti istifalarıyla boşalan koltuklara yeni isimler
Mustafa Fidan

Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP'de yaşanan hareketlilik devam ediyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti'ye katılmak için CHP'den istifa eden il başkanlarının yerine yeni atamalar yapıldığını duyurdu.

CHP'DE 12 İL BAŞKANI ATAMASI YAPILDI

Yapılan açıklamaya göre, Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak il başkanlıklarına yeni başkan atamaları gerçekleşti.

CHP SÖZCÜSÜ SARI İLLERİ VE ATANAN İSİMLERİ DUYURDU

CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "12 ile, il başkanı ataması yapıldı. Amasya’ya Emin Kalyoncu, Artvin’e Ahmet Özdemir, Balıkesir’e Fikret Şahin, Burdur’a Recep Mutlucan, Giresun’a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum’a Tuncay Yılmaz, Kars’a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu’ya Uğur Alendar, Kütahya’ya Nihat Saygın, Rize’ye Muhittin Bayrak, Trabzon’a Mustafa Gültekin, Zonguldak’a ise Olcay Can atandı."

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