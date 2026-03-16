Van Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Van hava durumu nasıl?

16 Mart 2026 Pazartesi günü Van'da hava durumu soğuk ve karlı. Mevsim normallerine uygun bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar sıfırın biraz üzerinde, yaklaşık 1 derece civarında. Gece sıcaklık sıfırın altına düşecek ve -8 dereceye kadar inecek. Rüzgarın hızı 12 km/s olacak. Nem oranı ise %72 seviyelerinde kalacak. Bu durum, kış havasının tipik bir örneğidir.

17 Mart Salı günü yağmurlu ve bulutlu bir hava öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 7 derece civarında olacak. Yağış bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşecek. 18 Mart Çarşamba günü hava daha ısınacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak. Bu tarihte bol güneş ışığı ve açık hava koşulları hakim olacak.

19 Mart Perşembe günü hava serinleyecek. Gündüz saatleri 16 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşecek. Hava bu tarihte daha bulutlu olacak.

Bu dönemde Van'daki hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Soğuktan korunmak için uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Rüzgarın hızı zaman zaman artabilir. Nem oranının yüksek olması da dikkate alınmalıdır. Bu koşullara uygun önlemler almak önemlidir.