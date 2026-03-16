Van Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'daki hava durumu 16 Mart'tan itibaren soğuk ve karlı bir seyir izliyor. Gündüz sıcaklıklar 1 derece civarında, gece ise -8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. 17 Mart'ta yağmurlu ve bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 7 dereceye çıkacak. Üç gün boyunca değişken hava koşulları, kat kat giyinmeyi ve uygun önlemleri zorunlu kılıyor. Nem oranı ve rüzgar hızı da dikkat gerektiriyor.

Zeynel Eren Ölüç

16 Mart 2026 Pazartesi günü Van'da hava durumu soğuk ve karlı. Mevsim normallerine uygun bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar sıfırın biraz üzerinde, yaklaşık 1 derece civarında. Gece sıcaklık sıfırın altına düşecek ve -8 dereceye kadar inecek. Rüzgarın hızı 12 km/s olacak. Nem oranı ise %72 seviyelerinde kalacak. Bu durum, kış havasının tipik bir örneğidir.

17 Mart Salı günü yağmurlu ve bulutlu bir hava öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 7 derece civarında olacak. Yağış bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşecek. 18 Mart Çarşamba günü hava daha ısınacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak. Bu tarihte bol güneş ışığı ve açık hava koşulları hakim olacak.

19 Mart Perşembe günü hava serinleyecek. Gündüz saatleri 16 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşecek. Hava bu tarihte daha bulutlu olacak.

Bu dönemde Van'daki hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Soğuktan korunmak için uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Rüzgarın hızı zaman zaman artabilir. Nem oranının yüksek olması da dikkate alınmalıdır. Bu koşullara uygun önlemler almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan NATO'ya 'Hürmüz Boğaz'ı tehdidiTrump'tan NATO'ya 'Hürmüz Boğaz'ı tehdidi
CANLI | Savaşta 17. gün! Trump: 'O görüntüler gerçek değil'CANLI | Savaşta 17. gün! Trump: 'O görüntüler gerçek değil'

Canlı Skor
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

CANLI |Irak'ta peş peşe patlamalar

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

İddialı pozlar! Ceketin içine hiçbir şey giymedi

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

