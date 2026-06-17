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Van Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 17 Haziran 2026 günü açık ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklık 25 derece dolaylarında, nem oranı düşük ve rüzgar hafif esiyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu elverişli olacak. 18 Haziran'da kısmen güneşli, 19 ve 20 Haziran'da tamamen güneşli bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal şartlar mevcut. Açık hava etkinlikleri planlamak isteyenler, güneş korunma önlemlerini unutmasın.

Van Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, Van'da hava durumu güzel. Gün boyunca hava açık ve güneşli. Sıcaklık 25 derece civarında. Nem oranı düşük. Bu durum hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Rüzgar hafif. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli. 18 Haziran Perşembe günü, hava kısmen güneşli. Sıcaklık 26 derece civarında. 19 Haziran Cuma günü, hava tamamen güneşli. Sıcaklık yine 26 derece civarında olacak. 20 Haziran Cumartesi günü, hava açık ve güneşli. Sıcaklık 24 derece civarında.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından yararlanmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cildinizi korumanıza yardımcı olur. Hafif bir rüzgar var. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut. Gün boyunca güneş ışığından yararlanmak için önlemler alarak, bu havanın tadını çıkarabilirsiniz.

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hava durumu Van
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