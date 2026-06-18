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Van Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 18 ile 25 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 31 civarında kalacak. Bu şartlar, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sağlıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Güneş ışınlarından korunmayı unutmayın. Doğa yürüyüşleri ve diğer keyifli aktiviteler için hazırlığınızı yapabilirsiniz.

Van Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık 18 ile 25 derece arasında olacak. Nem oranı %31 civarında. Rüzgar saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Bu koşullar gün boyunca rahat bir hava sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde hava durumu benzer şekilde açık. Güneşli günler bizi bekliyor. Sıcaklık 17 ile 24 derece arasında değişecek. Bu, Van'da keyifli bir hava durumu anlamına geliyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmanız da mümkün. Ancak, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumak için önlemler alın. Günlük aktivitelerinizde hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Rahat ve uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli zaman geçireceğiniz günler sizi bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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