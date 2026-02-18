HABER

Van Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Van hava durumu nasıl?

18 Şubat 2026 tarihinde Van'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 3-4 derece civarında seyrederken, gece 0-1 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık rüzgar nedeniyle daha düşük olabilir. Nem oranının yüksek olmasıyla birlikte yağış ihtimali de var. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, kalın giysiler tercih etmeli ve kaygan zeminlere dikkat etmelidir. Islanmamaya özen gösterilmesi önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Hava koşulları bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Van'da soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 3 - 4 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 0 - 1 derece arasında bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar, rüzgar nedeniyle daha düşük hissedilebilir. Nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Yağış ihtimali bulunuyor. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giysiler giymeli. Ayrıca ıslanmamaya özen göstermelidirler. Kaygan zeminlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 4 - 5 derece civarında olacak. Karla karışık yağmurun devam etmesi bekleniyor. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıklar yine 4 - 5 derece arasında seyredecek. Kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. 21 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları 4 - 5 derece civarında kalacak. Hafif kar yağışı devam edecek. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler hava koşullarına uygun giyinmelidir. Islanmamaya dikkat etmelidirler. Kaygan zeminlere karşı tedbir almak önemlidir.

Van'daki hava koşulları soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Bu sebeple kalın giysiler tercih edilmelidir. Islanmamaya özen gösterilmelidir. Kaygan zeminlere dikkat edilmelidir.

