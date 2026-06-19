Van Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu sıcak ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21 derece civarında. Az bulutlu bir gökyüzü hakim. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 dereceye yükselecek. Az bulutlu hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 24 derece civarında olacak. Açık bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecek. Gece hava koşulları açık kalacak.

Rüzgar sabah saatlerinde doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde batı yönünden saatte 16 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgar güneydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde ise güneydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Nem oranı sabah saatlerinde %51 olacak. Gündüz saatlerinde %28, akşam saatlerinde %34 ve gece saatlerinde %45 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. 20 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 29 derece olması bekleniyor. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 28 dereceye ulaşacak. 22 Haziran Pazartesi günü ise 31 derece olması hesaplanıyor.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemli. Ayrıca güneş ışınlarından korunmaları gerekmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.