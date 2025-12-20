HABER

Van Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Van hava durumu nasıl?

20 Aralık 2025 Cumartesi günü Van'da hava durumu kapalı ve bulutlu bir yapıda olacak. Sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 4 ile 5 derece olarak tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı %70 seviyesine ulaşacak. Hafif rüzgarın hızı 5 km/saat civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde kar yağışı olabileceğinden, uygun giyinmek ve hava koşullarına göre hazırlık yapmak önem taşıyor.

Ufuk Dağ

20 Aralık 2025 Cumartesi günü Van'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 4 ile 5 derece arasında olacak. Nem oranı yaklaşık %70 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/saat civarında bekleniyor. Gün doğumu 07:18'de, gün batımı 16:48'de gerçekleşecek.

Van'da bugün hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Kapalı ve bulutlu hava, dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olmalarını sağlıyor. Sıcak havanın 2 ile 3 derece olması, uygun giyinmeyi zorunlu kılıyor. Yüksek nem, soğuk havayı daha hissedilir hale getirebilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişiyor. 21 Aralık 2025 Pazar günü, hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -5 ile 2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -10 ile -5 derece aralığında olacak. Nem oranı %29, rüzgar hızı 1.8 km/saat tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında, özellikle araçla seyahat edenler dikkatli olmalı. Yolculuk öncesi hava durumunu kontrol etmek önemli. Gerekli önlemleri almak, olası kazaları önleyebilir. Soğuk havada vücut ısısını korumak için sıcak içecekler içmek faydalı olacaktır. Uygun giysiler giymek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

Van'da 20 Aralık 2025 Cumartesi günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hafif kar yağışlı günler öngörülüyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.

