Van Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba, Van'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 10 - 12 derece. Gece ise 4 - 6 derece arasında olacak. Rüzgarlar hafif ve kuzey yönünden esecek. Nem oranı %50 - %60 arasında değişiyor. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

23 Nisan Perşembe günü hava biraz daha bulutlanacak. Gündüz sıcaklıkları 11 - 13 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 5 - 7 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif ve batı yönünde esecek. Nem oranı %55 - %65 arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olabilir.

24 Nisan Cuma günü hava daha da bulutlanacak. Gündüz sıcaklıkları 12 - 14 derece olacak. Geceki sıcaklık ise 6 - 8 derece civarında olacak. Rüzgarlar hafif ve güney yönünden esecek. Nem oranı %60 - %70 arasında değişecek. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var.

25 Nisan Cumartesi günü hava bulutlanmaya devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 13 - 15 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 7 - 9 derece civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif ve doğu yönünden esecek. Nem oranı %65 - %75 arasında değişecek. Ceket almanızda fayda bulunuyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetleri seçmek sağlığınız için faydalı olacaktır.