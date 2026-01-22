HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van’da 22 Ocak 2026 tarihinde hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı -4 derece hissedilirken, akşam saatlerinde bu değer -7 dereceye inecek. Rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklık -12 dereceye düşebilir. Önümüzdeki günler de soğuk ve kapalı hava koşullarıyla geçecek. Van’da yaşayanların dikkatli olması, kalın kıyafetler giymesi ve kaygan zeminlere dikkat etmesi öneriliyor. Soğuk hava koşulları için ek önlemler almak önemlidir.

Van Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Van hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe. Van'da hava koşulları oldukça soğuk. Hava bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık -4 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise -9 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -7 dereceye kadar inebilir. Hissedilen sıcaklık -12 derece olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %78 civarında kalacak. Van'da bugünkü hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 23 Ocak Cuma günü sıcaklıklar -3 derece ile -8 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar -3 ile -10 derece arasında değişecek. Hava kapalı kalacak. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık -6.6 derece ile -19 derece arasında olacak. Hava yine kapalı kalacak. Van'da önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuk ve kapalı kalmaya devam edecek.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler korunmalıdır. Dışarı çıkarken kalın giyinmek gereklidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek koruyucu önlemler almak faydalıdır. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken lastikler kontrol edilmelidir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'
Kastamonu’da üç katlı tarihi konak yangında küle döndüKastamonu’da üç katlı tarihi konak yangında küle döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.