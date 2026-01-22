Van Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe. Van'da hava koşulları oldukça soğuk. Hava bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık -4 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise -9 dereceye kadar düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -7 dereceye kadar inebilir. Hissedilen sıcaklık -12 derece olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %78 civarında kalacak. Van'da bugünkü hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 23 Ocak Cuma günü sıcaklıklar -3 derece ile -8 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar -3 ile -10 derece arasında değişecek. Hava kapalı kalacak. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık -6.6 derece ile -19 derece arasında olacak. Hava yine kapalı kalacak. Van'da önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuk ve kapalı kalmaya devam edecek.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler korunmalıdır. Dışarı çıkarken kalın giyinmek gereklidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek koruyucu önlemler almak faydalıdır. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Araç kullanırken lastikler kontrol edilmelidir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltır.