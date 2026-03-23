Van Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 23 Mart 2026 Pazartesi günü soğuk ve yağışlı hava hakim. Sabah saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında, karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 dereceye yükselirken, hissedilen sıcaklık -3 derece olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar tekrar sıfırın altına düşecek. Rüzgar güneyden orta şiddette eserken, nem oranı %60 ile %80 arasında dalgalanıyor. Vatandaşların dikkatli olmaları ve uygun kıyafetler seçmeleri önem taşıyor.

Simay Özmen

Bugün, 23 Mart 2026 Pazartesi, Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Sabah saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altında, yaklaşık -2 derece. Karla karışık yağmurlu bir hava hakim. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 dereceye yükseliyor. Ancak hissedilen sıcaklıklar -3 derece olarak hissediliyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altında kalacak. Yine yaklaşık -2 derece seviyeleri söz konusu. Karla karışık yağmurlu hava devam ediyor. Rüzgarlar orta şiddette. Güney yönünden esiyor. Hızları 20-25 kilometre/saat arasında değişiyor. Nem oranı ise gün boyunca %60 ile %80 arasında dalgalanıyor.

Mart ayı Van'da genellikle soğuk ve yağışlı geçer. Mart ayının başlarında en yüksek sıcaklıklar ortalama 4 derece civarındadır. Bu nedenle, ayın sonlarına doğru benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı olmaya devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 4-6 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise -2 ile -4 derece arasında değişecek. Yağışlı hava koşulları da sürecek.

Bu soğuk ve yağışlı koşullarda, Van'da yaşayanların dikkatli olmaları gerekiyor. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giyilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Yolda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Uygun giyim ve hazırlıklarla bu hava koşullarına karşı önlem almak faydalı olacaktır.

