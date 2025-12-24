Van Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da bugün hava soğuk ve az bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -1 derece civarına inebilir. Rüzgarlar güneydoğu yönünden esecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 7 km/saat. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 9 km/saat olacak. Akşam saatlerinde 5 km/saat, gece saatlerinde ise 7 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %67, gündüz %55, akşam %73 ve gece %78 olacak. Basınç değerleri sabah 819 hPa, gündüz 820 hPa, akşam 819 hPa ve gece 818 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu soğuk ve az bulutlu. 25 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklık 2 derece olacak. Akşamda ise sıcaklık -1 dereceye düşecek. 26 Aralık Cuma günü gündüz saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 dereceye inecek. 27 Aralık Cumartesi günü gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında kalacak. Akşamda sıcaklık -3 dereceye düşecek.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler önlem almalı. Dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalıdır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Rüzgârlı günlerde ek önlemler almak gereklidir. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Araç kullanmadan önce lastikler kontrol edilmeli. Bu önlemler, soğuk havanın olumsuz etkilerini azaltacaktır.