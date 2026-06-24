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Van Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu bugün parçalı bulutlu bir havayla başlıyor. Gündüz sıcaklıklar 15 ile 26 derece arasında değişecek. Nem oranı %31 ile %44 arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları 13 ile 25 derece arasında devam edecek. Bu dönemde öğle saatlerinde sıcaklık artabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların güneşten korunmaları önemlidir. Rüzgarın hızı artabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

Van Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba, Van'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 ile 26 derece arasında olacak. Nem oranı %31 ile %44 arasında seyredecek. Rüzgar saatte 8.77 km ile 10.38 km arasında esecek. Bu koşullar, ılıman ve rahat bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, 25 Haziran Perşembe, 13 ile 24 derece arasında olacak. 26 Haziran Cuma günü, sıcaklık 15 ile 24 derece arasında kalacak. 27 Haziran Cumartesi için 17 ile 24 derece bekleniyor. 28 Haziran Pazar günü ise hava 14 ile 25 derece arasında değişecek. Bu durum, ılıman koşulların devam edeceğini gösteriyor.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar artabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak önemli. Uygun kıyafetler giymek ve bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, rüzgarın hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Bu şekilde Van'daki hava koşullarına uygun hareket edebilir, sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

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hava durumu Van
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