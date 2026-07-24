Van Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Temmuz 2026, Cuma günü, Van'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Genel olarak, hava güneşli. Rüzgarın hızı 16 km/s civarında. Yağış beklenmiyor. Van'daki hava açık ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde de Van'daki hava durumu benzer olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişecek. Hava yine güneşli. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 18 ile 23 derece olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar 19 ile 23 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve ılıman.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini artırabileceğini unutmamak gerekir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymelisiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamalısınız. Bu şekilde, Van'daki hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.