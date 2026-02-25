Van Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Şubat 2026 Çarşamba, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 3 derece civarında. Gece sıcaklık ise 1 ile 2 derece arasında. Rüzgar hızı 10 km/saat. Nem oranı %72 seviyelerinde kalıyor. Bu şartlar, Van'daki hava durumunun soğuk ve bulutlu olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 26 Şubat Perşembe günü, gündüz sıcaklık 4 ile 5 derece arasında. Gece ise -1 ile -2 derece olacak. 27 Şubat Cuma günü gündüz sıcaklıklar 5 ile 6 derece aralığında. Gece ise yine -1 ile -2 derece civarına düşecek. 28 Şubat Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 6 ile 7 derece arasında olacak. Gece sıcaklık ise -1 ile -2 derece arasında seyredecek. Bu süreçte hava genellikle soğuk ve bulutlu kalacak.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmesi önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecektir. Bu nedenle rüzgar geçirmez giysiler kullanmak yararlı olur. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Araç kullanırken ise yavaş ve dikkatli olunmalıdır. Bu önlemler, Van'daki hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.