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Van Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 25 Temmuz itibarıyla hava sıcaklıkları gündüz 29-30 derece, gece ise 15-17 derece arasında seyredecek. Güneşli ve açık bir havanın hakim olacağı günlerde nem oranı %20-30 seviyelerinde kalacak. 26 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklıkları 28-29 dereceye düşerken, gece 14-15 derece olacak. Sıcak hava koşullarında dışarıda geçirilen zaman için su içmeye ve güneşten korunmaya dikkat edilmesi öneriliyor.

Van Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

25 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Van'da hava sıcaklıkları gündüz 29 - 30 derece civarında olacak. Gece ise 15 - 17 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Nem oranı %20 - %30 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hafif eserek, saatte 3 - 5 kilometre hızla güneydoğu yönünden esecek. Bugünkü hava durumu, bu sıcaklıklar ve şartlarla oluşuyor.

26 Temmuz Pazar günü, gündüz 28 - 29 derece bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 14 - 15 derece civarında olması öngörülüyor. 27 Temmuz Pazartesi günü de benzer sıcaklıklar tahmin ediliyor. 28 Temmuz Salı günü gündüz 30 - 31 derece, gece ise 18 - 19 derece olabilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda geçirilen zaman için bazı önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak da dikkate alınmalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulmalıdır. Rüzgar hafif olduğu için serinlemek için gölgelik alanlar veya şemsiyeler kullanılabilir. Bu önlemler, Van'da rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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