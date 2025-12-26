Van Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da, 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 4 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Gece hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık, 0 dereceye kadar inebilir. Rüzgar, güneydoğu yönünden hafif esecek. Hızı, 6-9 kilometre/saat arasında olacak. Nem oranı, gün boyunca %58 ile %77 arasında değişiyor.

Van'daki hava durumu soğuk ve bulutlu koşullarla birlikte hafif kar yağışıyla geçecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Üşüme riskini azaltır. Kar yağışı, yollarda kayma riskini artırabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hız limitlerine uymak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 1-3 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü sıcaklık 0-3 derece arasında olacak. Kar yağışı, bu günlerde de devam edebilir. Bu koşullarda plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Van'da 26 Aralık 2025 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar yaşanacak. Dışarı çıkarken uygun giyinmeyi unutmayın. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hava durumunu takip ederek planlarınızı yapmalısınız.