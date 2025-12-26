HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 4 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde 2 dereceye düşecek. Gece hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 0 dereceye kadar inebilir. Rüzgar, güneydoğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %58 ile %77 arasında değişecek. Dışarıda kalın giyinmek gerekir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hava durumu güncel bilgilerini takip ederek plan yapmalısınız.

Van Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Van hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Van'da, 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 4 derece civarındadır. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye kadar düşecek. Gece hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık, 0 dereceye kadar inebilir. Rüzgar, güneydoğu yönünden hafif esecek. Hızı, 6-9 kilometre/saat arasında olacak. Nem oranı, gün boyunca %58 ile %77 arasında değişiyor.

Van'daki hava durumu soğuk ve bulutlu koşullarla birlikte hafif kar yağışıyla geçecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Üşüme riskini azaltır. Kar yağışı, yollarda kayma riskini artırabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hız limitlerine uymak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 1-3 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü sıcaklık 0-3 derece arasında olacak. Kar yağışı, bu günlerde de devam edebilir. Bu koşullarda plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Van'da 26 Aralık 2025 Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar yaşanacak. Dışarı çıkarken uygun giyinmeyi unutmayın. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hava durumunu takip ederek planlarınızı yapmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledikABD Başkanı Trump resmen duyurdu: O ülkeye saldırı düzenledik
Otomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyorOtomobil Zap Suyu'na yuvarlandı: Kayıp kişiler aranıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.