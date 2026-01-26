HABER

Van Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 26 Ocak 2026 tarihinde hava soğuk ve açık olarak belirleniyor. Gündüz sıcaklığı -1°C ile -12°C arasında olacakken, rüzgar hızı 12 km/s'ye ulaşacak. Yaklaşan günlerde ise hava durumu değişecek. 27 Ocak Salı ve 28 Ocak Çarşamba'da sıcaklık 1°C ile -7°C arasında değişirken, hava parçalı bulutlu ve kapalı görünüm alacak. Soğuk havaya karşı kalın giyinmek ve sıcağı koruyacak önlemler almak önemli.

Taner Şahin

Bugün, 26 Ocak Pazartesi 2026, Van'da hava soğuk ve açık olacak. Gündüz sıcaklık -1°C ile -12°C arasında değişecek. Hava genellikle güneşli kalacak. Rüzgar hızı 12 km/s'ye kadar çıkabilir. Nem oranı %75 civarında seyredecek. Bunun sonucunda, Van'daki hava durumu soğuk ve açık olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 27 Ocak Salı ve 28 Ocak Çarşamba tarihlerinde hava koşulları değişecek. Salı günü sıcaklık 1°C ile -7°C arasında olacak. Hava parçalı bulutlu bir görünüm sergileyecek. Çarşamba günü sıcaklık 1°C ile -5°C arasında değişecek. Hava kapalı olacak. Bu dönemde, hava koşullarının daha soğuk ve kapalı olacağı öngörülüyor.

Soğuk hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Dışarıda zaman geçirenler için, elleri ve yüzü korumak amacıyla eldiven ve atkı kullanmak faydalıdır. Sıcak içecekler tüketmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalı. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

