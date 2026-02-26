HABER

Van Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu olarak devam ediyor. Bugün gündüz sıcaklık 5 dereceye ulaşacakken, akşam saatlerinde 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyden saatte 18 kilometre hızla esmesiyle hissedilen sıcaklık azalacak. Van'da yaşayanların kalın giyinmeleri ve dikkatli olmaları önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde soğuk ve bulutlu kalacak.

Simay Özmen

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe. Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında olacak. Akşam sıcaklık 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 18 kilometre olacak. Nem oranı ise %36 ile %72 arasında değişecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşulları mevcut. Sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da düşecek. Van'da yaşayanlar kalın giyinmeli. Dışarı çıkarken dikkatli olmak önemlidir. Rüzgar hissedilen sıcaklıkları daha da düşürebilir. Bu da donma riskini artırır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. Cuma günü sıcaklık 9 dereceye yükselebilir. Cumartesi günü de sıcaklık aynı seviyede olacak. Bu süreçte yağış beklenmiyor. Hava koşulları devamlı soğuk ve bulutlu olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Van'da yaşayanların tekrar kalın giyinmeleri gerekecek. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önemlidir. Soğuk hava koşullarına karşı ek önlemler almak sağlık açısından faydalı olacaktır.

hava durumu Van
