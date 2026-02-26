Van Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe. Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında olacak. Akşam sıcaklık 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 18 kilometre olacak. Nem oranı ise %36 ile %72 arasında değişecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşulları mevcut. Sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık daha da düşecek. Van'da yaşayanlar kalın giyinmeli. Dışarı çıkarken dikkatli olmak önemlidir. Rüzgar hissedilen sıcaklıkları daha da düşürebilir. Bu da donma riskini artırır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. Cuma günü sıcaklık 9 dereceye yükselebilir. Cumartesi günü de sıcaklık aynı seviyede olacak. Bu süreçte yağış beklenmiyor. Hava koşulları devamlı soğuk ve bulutlu olacak.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Van'da yaşayanların tekrar kalın giyinmeleri gerekecek. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önemlidir. Soğuk hava koşullarına karşı ek önlemler almak sağlık açısından faydalı olacaktır.