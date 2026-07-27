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Van Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 27 Temmuz 2026 tarihinde hava genel olarak güneşli ve sıcaklık 28-30 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-20 dereceye düşerken, hafif rüzgar saatte 4-6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 29-33 derece arasında seyredecek. Yağış beklenmiyor. Bu dönemde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşıyor. Ayrıca bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek sağlık için faydalı.

Van Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 27 Temmuz Pazartesi 2026, Van'da hava genellikle güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28-30 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-20 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esiyor. Hızı saatte 4-6 kilometre civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %20-30 arasında belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 29-31 derece arasında olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 30-32 dereceye ulaşacak. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 31-33 derece civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli kalacak.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirirken dikkat etmelisiniz. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş kremi kullanmanızı öneririm. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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