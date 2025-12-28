HABER

Van Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Van hava durumu nasıl?

28 Aralık 2025 tarihinde Van'da soğuk hava koşulları etkili olacak. Gündüz sıcaklık 4 dereceye ulaşacak, akşam ise sıfırın altına düşerek -3 ile -7 derece arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan esecek, nem oranı %64 ile %82 arasında olacak. Önümüzdeki günlerde de soğuk havanın süreceği tahmin ediliyor. Dışarı çıkanların kalın giysiler tercih etmesi, araç kullanırken dikkatli olması ve evlerde ısınma sistemlerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Van'da hava koşulları soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece dolaylarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklık -3 ile -7 derece arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Hızı saatte 11-12 kilometre olacak. Nem oranı %64 ile %82 arasında değişecek. Gün doğumu 07:22, gün batımı ise 16:52'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava daha da soğuyacak. 29 Aralık Pazartesi günü, gündüz sıcaklık 5 dereceye yükselebilir. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar düşecek. 30 Aralık Salı günü gündüz sıcaklık yine 5 derece olacak. Gece ise sıcaklık -1 dereceyi görecek. 31 Aralık Çarşamba günü, gündüz sıcaklık 6 derece olacak. Gece sıcaklık 0 derece civarında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir.

Soğuk ve değişken hava koşullarında Van'da yaşayanlar dikkatli olmalı. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmeli. Su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşük. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı. Dikkatli olunmalıdır. Evlerde ısınma sistemleri kontrol edilmeli. Su borularının donmaması için önlemler alınmalı. Bu şekilde Van'daki soğuk hava koşullarına hazırlıklı olunabilir. Olumsuz etkilerden korunmak da mümkün olacaktır.

