Van Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Van hava durumu nasıl?

29 Aralık 2025 tarihinde Van'da hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz sıcaklık -5 ile -11 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık ise -9 derece civarında. Soğuk hava, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. Uygun kıyafetler giymek, yolculuklarda buzlanma ile kaygan zeminlere karşı tedbir almak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar -5 ile -13 derece arasında seyredecek ve hafif kar yağışı bekleniyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 29 Aralık 2025 Pazartesi, Van'da hava durumu oldukça soğuk ve karlı. Gündüz sıcaklıklar -5 ile -11 derece arasında. Hissedilen sıcaklık ise -9 derece civarında. Rüzgar, güneydoğudan saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esiyor. Nem oranı %62 civarında. Gün doğumu saati 07:23. Gün batımı ise 16:54 olarak hesaplandı.

Van'da bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorlu. Soğuk ve karlı hava, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmalarını gerektiriyor. Uygun kıyafetler giymek önemli. Yolculuk yapacakların da yolda buzlanma ve kaygan zeminlere karşı tedbirli olmaları gerekli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. 30 Aralık Salı günü sıcaklıklar -5 ile -13 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 31 Aralık Çarşamba günü hava açık geçecek. Ancak sıcaklıklar -6 ile -13 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde Van'da hava durumu genellikle soğuk ve karlı. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek gerekiyor. Su geçirmez elbiseler tercih edilmeli. Yolculuk yaparken dikkatli olmak önemli. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olur.

