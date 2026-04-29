Van Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba Van hava durumu nasıl?

29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Van'da hava durumu şekilleniyor. Bölge halkı için bazı hazırlıklar gerekecek. Gündüz hava sıcaklıkları 13-15 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın. Ancak, gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Van'ın doğu kesimlerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. Bu nedenle, Van'da hava durumu yağışlı ve serin geçecek gibi gözüküyor.

30 Nisan Perşembe ve 1 Mayıs Cuma günlerinde hava koşullarında değişiklik bekleniyor. Perşembe günü, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Sıcaklıkların 3-5 derece birden azalması öngörülüyor. Sağanak yağışların başlaması da muhtemel. Cuma günü, soğuk hava dalgası tüm yurdu etkileyecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte, Van'da hava durumu serin ve yağışlı geçecek.

Hava koşulları, özellikle Van'ın doğu kesimlerinde dikkatle izlenmeli. Yerel kuvvetli yağışlar ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski var. Ayrıca, kar erimesi tehlikesi de bulunuyor. Vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Seyahat planları yapılırken hava koşulları göz önünde bulundurulmalı. Gerekli hazırlıklar yapılmalı. Olası olumsuz durumlara karşı tedbirli olmak faydalı olacaktır.