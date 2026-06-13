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Ankara'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da etkili olan dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandı.

Ankara'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Ankara'da etkili olan dolu yağışı ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu.

Ankara da dolu ve sağanak yağış etkili oldu 1

Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Ankara da dolu ve sağanak yağış etkili oldu 2

Tarım arazileri de doludan zarar gördü. Kent merkezinde de sağanak görülürken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran sağanağa yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

Ankara da dolu ve sağanak yağış etkili oldu 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara doğa dolu sağanak
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