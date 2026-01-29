Van Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Van hava durumu nasıl?

29 Ocak 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 derece, akşam 6 derece civarında. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %87 olacak. Bugünkü hava durumu bu nedenle soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerin hava durumu da benzer özellikte olacak. 30 Ocak 2026 Cuma günü gündüz sıcaklık 4 derece civarında olacak. Akşam sıcaklığının ise 5 dereceye çıkması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 2 derece, akşam 5 derece civarında. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %73 civarında tahmin ediliyor.

31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 3 derece, akşam 4 derece olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 derece, akşam 4 derece. Rüzgar yine güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %73 seviyesinde kalacak.

1 Şubat 2026 Pazar günü gündüz 4 derece, akşam 1 derece sıcaklık bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 2 derece, akşam 3 derece civarında. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı yine %73 civarında olacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Bu koşullarda dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler almalısınız. Hava koşullarına uygun planlar yapmak önemlidir. Ayrıca, hava koşullarının ani değişebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.