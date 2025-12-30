HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 30 Aralık Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da kış atmosferi tüm etkisiyle hissediliyor. Bugün sıcaklık sabah saatlerinde -5 dereceyle başlıyor. Gündüz -3 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde -6 derecelere düşmesi bekleniyor. Rüzgar saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranları sabah %72, gündüz %53, akşam %63 ve gece %64 olacak. Ziyaretçilerin ve yerli halkın hava koşullarına uygun giyinmesi, kış şartlarına hazırlıklı olması gerekiyor.

Van Hava Durumu! 30 Aralık Salı Van hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 30 Aralık 2025 Salı günü, Van'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık -5 derece civarında. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklık -3 derece civarına yükselecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -6 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -8 derece civarında olacak. Hava açık ve bulutlu olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Akşam saatlerinde rüzgarın hızı 18 kilometreye çıkacak. Nem oranı sabah %72, gündüz %53, akşam %63 ve gece %64 olacak. Gün doğumu 07:23, gün batımı 16:54’te gerçekleşecek.

Van'da hava durumu kışın tipik bir örneğini sergiliyor. Soğuk ve karlı günlerde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava koşullarına dikkat etmesi önemlidir. Uygun giyinmek şart. Özellikle sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmeli. Eller ve yüz korunmalı. Karlı ve buzlu zeminlerde dikkatli yürünmeli. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde, 31 Aralık Çarşamba günü, Van'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Sabah sıcaklıklar -5 derece, gündüz -3 derece, akşam -6 derece, gece -8 derece olarak öngörülüyor. Güney yönünden esen rüzgar hızı 18 kilometreye kadar çıkabilir. Nem oranları sabah %72, gündüz %53, akşam %63 ve gece %64 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu 07:23, gün batımı ise 16:54 olacak.

Bu dönemde Van'da hava koşulları soğuk ve karlı. Vatandaşların ve ziyaretçilerin hava durumuna uygun giyinmeleri önemli. Sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmeli. Eller ve yüz korunmalı. Karlı ve buzlu zeminlerde dikkatli yürüyüş şart. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli tercih edilmeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırtına alarmı! Sefer iptalleri peş peşe geliyorFırtına alarmı! Sefer iptalleri peş peşe geliyor
Uyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısıUyuyan hücreler uyandı! DEAŞ için yeni saldırı uyarısı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.