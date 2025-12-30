Van Hava Durumu! 30 Aralık Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Aralık 2025 Salı günü, Van'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık -5 derece civarında. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklık -3 derece civarına yükselecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -6 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -8 derece civarında olacak. Hava açık ve bulutlu olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Akşam saatlerinde rüzgarın hızı 18 kilometreye çıkacak. Nem oranı sabah %72, gündüz %53, akşam %63 ve gece %64 olacak. Gün doğumu 07:23, gün batımı 16:54’te gerçekleşecek.

Van'da hava durumu kışın tipik bir örneğini sergiliyor. Soğuk ve karlı günlerde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hava koşullarına dikkat etmesi önemlidir. Uygun giyinmek şart. Özellikle sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmeli. Eller ve yüz korunmalı. Karlı ve buzlu zeminlerde dikkatli yürünmeli. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde, 31 Aralık Çarşamba günü, Van'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Sabah sıcaklıklar -5 derece, gündüz -3 derece, akşam -6 derece, gece -8 derece olarak öngörülüyor. Güney yönünden esen rüzgar hızı 18 kilometreye kadar çıkabilir. Nem oranları sabah %72, gündüz %53, akşam %63 ve gece %64 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu 07:23, gün batımı ise 16:54 olacak.

Bu dönemde Van'da hava koşulları soğuk ve karlı. Vatandaşların ve ziyaretçilerin hava durumuna uygun giyinmeleri önemli. Sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmeli. Eller ve yüz korunmalı. Karlı ve buzlu zeminlerde dikkatli yürüyüş şart. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli tercih edilmeli.