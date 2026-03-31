Van Hava Durumu! 31 Mart Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Mart 2026 Salı. Van'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmurlu bir gün geçiriyoruz. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar -1 ile -4 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık daha da düşük. Van'da hava durumu oldukça soğuk ve karla karışık yağmurlu.

Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. Salı günü hava açık. Sıcaklıklar 1 ile -8 derece arasında olacak. Çarşamba günü de hava açık kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar 0 ile -7 derece arasında değişecek. Perşembe günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile -6 derece arasında olacak. Bu dönemde hava daha ılıman ve açık olacak.

Soğuk ve karla karışık yağmurlu günlerde dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez kıyafetler giymek önemli. Bu, vücut ısınızı koruyacaktır. Buzlanma riski nedeniyle dikkatli sürüş yapmak gerekiyor. Araçlarınızın kış lastikleriyle donatıldığından emin olmalısınız. Bu önlemler güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olacaktır.