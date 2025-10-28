HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van merkezli 2 ilde ’nitelikli dolandırıcılık’ operasyonu: 3 gözaltı

Van merkezli 2 ilde gerçekleştirilen ’nitelikli dolandırıcılık’ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbst bırakıldı.

Van merkezli 2 ilde ’nitelikli dolandırıcılık’ operasyonu: 3 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde Van merkezli 2 ilde "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, internetteki araç ilanlarının kopyalanması sonucu alıcı ve satıcı konumunda bulunan vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yürütülen incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 146 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, HDD harddisk ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Açıklamada, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların siber vatanda sanal devriyelerimizle peşindeyiz" denildi.

Van merkezli 2 ilde ’nitelikli dolandırıcılık’ operasyonu: 3 gözaltı 1

Van merkezli 2 ilde ’nitelikli dolandırıcılık’ operasyonu: 3 gözaltı 2

Van merkezli 2 ilde ’nitelikli dolandırıcılık’ operasyonu: 3 gözaltı 3Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki seçenek sunulacak! Deprem sonrası Sındırgı'dan duyurduİki seçenek sunulacak! Deprem sonrası Sındırgı'dan duyurdu
Hiçbir sıkıntı yokken böbrek hastası olmayınHiçbir sıkıntı yokken böbrek hastası olmayın

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.