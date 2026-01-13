Van’da 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığınca Sarıçimen Mahallesi kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyet neticesinde 7 kilo 270 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Öte yandan, Saray ilçesi Kapıköy mevkiinde jandarma ekiplerince icra edilen yol arama ve kontrol faaliyetinde bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır