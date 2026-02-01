Van’da 78 yerleşim yerinin yolu kapalı

Van’da hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahçesaray’da 6, Başkale’de 2, Çatak’ta 40, Gürpınar’da 22, Özalp’ta 5 ve Saray ilçesinde 3 olmak üzere toplam 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.

"KARABET GEÇİDİ’NDE KAR KALINLIĞI 181 SANTİM"

Kar yağışında dolayı kapalı olan Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi’nin yolu bugün yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı. 27 Aralık 2025 tarihinde kar yağışı ve düşen çağlardan dolayı ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde kar kalınlığı 181 santime ulaştı. Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van’a ulaşımlarını, 250 kilometrelik mesafede olan Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.

