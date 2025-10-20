HABER

Van’da atıklar yakıt oldu: Enerji üretiminde yeni dönem

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (Van YYÜ) görevli akademisyenler tarafından yürütülen projede, biyokütleden üretilen yakıt katkı maddeleri kullanılarak enerji üretiminde çevre dostu ve verimli bir yöntem geliştirildi.Van YYÜ’deki akademisyenler, Türkiye ve dünya için önem taşıyan yenilenebilir enerji projesine imza attı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (Van YYÜ) görevli akademisyenler tarafından yürütülen projede, biyokütleden üretilen yakıt katkı maddeleri kullanılarak enerji üretiminde çevre dostu ve verimli bir yöntem geliştirildi.

Van YYÜ’deki akademisyenler, Türkiye ve dünya için önem taşıyan yenilenebilir enerji projesine imza attı. Van YYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Durak liderliğindeki araştırma ekibi, tarımsal ve hayvansal atıklardan elde edilen biyokütleyi, termokimyasal dönüşüm yöntemleriyle enerji değeri yüksek sıvı ürünlere dönüştürmeyi başardı.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Durak ve ekibinin laboratuvarlarında yürüttüğü çalışmalar, biyokütlenin temel bileşenlerini daha değerli formlara çevirmeye odaklanıyor. Japon araştırmacıların da yer aldığı projede, laboratuvar ortamında geliştirilen sıvı ürünler geleneksel motorlarda test ediliyor. Çalışmayla, atık materyallerin enerji sektöründe yeniden değerlendirilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"GELENEKSEL MOTORLARDA YAKIT KATKI MADDESİ OLARAK TEST EDİYORUZ"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Durak, biyokütlenin termokimyasal dönüşümü üzerine araştırmalar yaptıklarını belirtti. Biyokütlenin bitkisel ve hayvansal kökenli organik, yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Durak, "Yaptığımız çalışmalarla biyokütle yapısında bulunan lignin, selüloz ve hemiselüloz gibi biyopolimerleri daha küçük birimlere ayırarak, yapısındaki oksijeni uzaklaştırıyor ve katma değeri yüksek, enerji değeri yüksek sıvı ürünlere dönüştürmeye çalışıyoruz. En son yaptığımız çalışmada farklı özelliklerde sıvı ürünler elde ettik. Bu ürünlerin içerisinde, yakıt katkı maddesi olarak kullanılabilecek çok sayıda organik bileşik bulunmaktadır. Şu anda bu organik bileşikleri geleneksel motorlarda yakıt katkı maddesi olarak test ediyoruz" dedi.

"ATMOSFERE EK BİR KARBON SALINIMI YAPMAZLAR"

Japon ortaklarıyla yürüttükleri yeni projeyi dile getiren Durak, "Laboratuvarımızda yüksek sıcaklık ve basınç altında geliştirdiğimiz bu sıvı ürünleri, daha ılıman oda şartlarında yakıt hücreleri ile yeni ürünlere dönüştürmeye çalışıyoruz. Amacımız, atık olarak değerlendirilen biyokütle temelli bileşikleri hem yakıt katkı maddesi hem de çok daha değerli ürünlere dönüştürmektir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz sıvı ürünlerin içinde yakıt katkı maddesi olarak kullanılabilecek potansiyele sahip bileşikler bulunmaktadır. Şu anda bu bileşikleri dizel ve benzeri motorlarda test ediyoruz. Biyokütle temelli sıvı ürünlerin fosil yakıtlara karşı önemli avantajları vardır. En büyük avantajlarından biri karbon nötr olmalarıdır. Fosil yakıtlar yandığında atmosfere karbondioksit salarken, biyokütle temelli sıvı ürünler atmosfere saldıkları karbondioksiti büyüme sürecinde tekrar kullandıkları için atmosfere ek bir karbon salınımı yapmazlar. Bu nedenle biyokütle temelli sıvı ürünlerin kullanımı çevresel açıdan büyük avantajlar sunmaktadır" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

