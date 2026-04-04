Van’da deprem sonrası enkaz altından yaralı çıkarılan kuzular tedavi altına alındı

Van’ın Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altından yaralı çıkarılan kuzular tedavi altına alındı.

Tuşba ilçesinde saat 08.52’de yerin 7 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde birçok kurum alan taramasına çıktı. Bölgede yapılan alan taramasında Ermişler Mahallesi’nde bir ahırın çöktüğü ihbarını alan ekipler bölgeye gitti. Yıkılan ahırın enkazında 15 koyun telef olurken, 7 kuzu ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı kuzular, Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kozat öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne getirildi. Burada Prof. Dr. Lokma Aslan ve ekibi tarafından kuzuların röntgenleri çekildi. Ayağı kırık olan kuzular tedaviye alındı.

Van’ın deprem bölgesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van eskiden beri deprem bölgesi. Son olarak da bugün Van genelinde bir deprem meydana geldi ve bu depremde de ahırlarda hafif hasar olduğu bildirildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne göçen yerden yaralı kuzular getirildi ve bunun için gerekli bütün tedbirleri aldık. Her zaman olduğu gibi afet yönetiminde veteriner hekimsiz olmaz. Kuzuların yaptığımız muayenesinde vücutlarının çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve bu kırıkların kırık tedavisini yapacağız. Bu konuda Van biraz daha tecrübeye sahip. Hem 5,2’lik hem 7,2’lik depremlerde Türkiye’ye örnek olarak çalışmalar yapıldı. O zaman da oda başkanı olarak bu faaliyetleri de yapmıştık. Şimdi de oda başkanı bizim o yolumuzdan yürüyerek gelip çalışmalara katıldı. İlk aşamadan bu tarafa hem Van YYÜ Rektörlüğü, hem Veteriner Fakültesi Dekanlığı hem de yörenin hekimleri olarak olaya el attık. Depremde insan ölümü şu ana kadar bildirilmemesi bizi sevindirdi. Bu yavruların da tedavisini yapıp hayvan sahibine teslim edeceğiz" dedi.

Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kozat, "Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı olarak bu sabah bilindiği üzere ilimizde bir deprem olayı meydana geldi. Van deprem bakımında her zaman deprem görülen illerimiz arasında. Depremle ilgili olarak ilk haberi Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bana bildirdi. Daha önce de Başkale’de de deprem olmuştu. Bu konuda odamızın bir afet yönetim merkezi ve afet timi var. Bana bilgi aktarıldığında hemen gerekli yerlerle görüşüp en kısa sürede bölgeye gittik. Ermiş köyümüzdeki yaptığımız incelemelerde bir tane ahırın yıkıldığını tespit ettik. Orada 15 tane hayvanımız telef olmuştu. Yaralı olan 7 tanesini de hemen Van YYÜ Veteriner Fakültesi’ne getirdik. Şu anda Lokman hocamızla beraber ayakları kırık olan hayvanların tedavilerini yapıyoruz. En kısa sürede tedavilerini yapıp hayvan sahiplerine teslim edeceğiz. Bundan sonraki hastaların takibini de biz oda olarak tekrar yapacağız. Her zaman her söylüyorum. Biz veteriner hekimler olarak afette her zaman gönüllü olarak gönüllük ilkesini benimsemiş olan bir odayız. Bundan sonra inşallah bu tür olaylar yaşanmaz" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır