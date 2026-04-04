Van'da devrilen tırın dorsesindeki tonlarca karpuz zarar gördü

Van'ın Gürpınar ilçesinde devrilen tırın dorsesindeki tonlarca karpuz zarar gördü

Rüstem Külase idaresindeki İran plakalı tırın dorsesi, Van-Gürpınar kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde yerinden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada, üzeri brandayla kapalı dorsedeki tonlarca karpuz zarar gördü.

Görgü tanığı İranlı Ehed Şeyhi, yük ağır olduğu için dorsenin bir anda koparak devrildiğini belirterek, "Yokuş yukarı çıktığımız için dorse bir anda koptu. Şoför arkadaşım durum karşısında büyük korku yaşadı. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmamasıdır." dedi.

