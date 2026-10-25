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Van’da otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Van’ın Gevaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Van’da otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis kara yolu üzerinde bulunan Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralanırken, otomobil hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden vatandaş ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’ne getirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van’da otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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