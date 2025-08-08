HABER

Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da polis ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 67,05 gram sentetik kannobinoid, 218,49 gram skunk, 109,65 gram eroin, 1 gram kokain, 29 adet sentetik ecza, 79,15 gram esrar, 2,01 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 45 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi.

(İHA)

Van
