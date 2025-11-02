HABER

Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesine tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerinde bulunan Demircik Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van
