Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesine bağlı Yeni TOKİ 5. Etap civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

