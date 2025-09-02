Vandallar her yerde! Çocukların oyun alanını yaktılar: Düzce Belediyesi suç duyurusunda bulundu

Düzce Belediyesi, sosyal belediyecilik noktasında vatandaş odaklı projelerine devam ederek, parkların yapımı kadar korunması noktasında da hassasiyet gösterirken, kendini bilmez vandallar ise mahalle sakinlerinin ortak buluşma noktası haline gelen parklara zarar vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda özellikle şehir merkezinde bulunan parklarda yaşanan yakma, kırma gibi kamu malına zarar verme olaylarının son durağı Yukarı Yahyalar Mahallesi oldu. Mahalle içerisindeki parkın oyun alanı, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

KASTİ OLARAK YAKILDI

Kaydırak ve alt zeminin yakılması neticesinde kullanılamaz hale gelen parkta İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte incelemelerde bulunan Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, “Dün gece 12.00-01.00 civarlarında park alanında bulunan oyun grubuna yakılarak zarar verilmek istenilmiş. Kasti olarak yakıldığı itfaiye raporunda da belirtilmiş” dedi.

ÖZTÜRK’TEN VATANDAŞLARA ‘DUYARLI OLUN’ RİCASI

“Parklarda, vatandaşların güvenli, rahat ve sağlıklı bir ortamda aktivitelerini yürütmesi için bütün gayretimizle belediye olarak çalışmaktayız” diyerek konuşmasını sürdüren Öztürk, şunları ifade etti:

"Bu parkımız da eski bir durumdaydı. Vatandaşlarımızın yoğun talepleri doğrultusunda hem oyun grubunu hem de zeminini yenilemiştik. Şu anda gördüğümüz gibi yakılarak zarar verildiğini tespit ettik. Bu konuyla ilgili belediyemiz Hukuk Müdürlüğü, yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak. Burada hem kamu zararı davası, hem de oyun grubunun maliyetinin ödenmesi durumu olacak.

Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Burada kullanılan devlet malı, herkesin hakkı var. Büyük bir zarar oluşuyor. Düzce Belediyesi olarak çocuklarımızın güzel ortamlarda oynayabilmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu oyun grubunun yerine konulması durumunda şu anki maliyeti 300 ila 350 bin TL civarında. Bu belediye açısından büyük bir külfet. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını talep ediyoruz.”