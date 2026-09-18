HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van’dan gelip Kahta’da şifa buldular

Van’dan Adıyaman’ın Kahta ilçesine gelen iki hasta, Kahta Devlet Hastanesinde geçirdikleri başarılı varis ameliyatının ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.Van’dan gelerek Kahta Devlet Hastanesine başvuran 2 hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.

Van’dan gelip Kahta’da şifa buldular

Van’dan Adıyaman’ın Kahta ilçesine gelen iki hasta, Kahta Devlet Hastanesinde geçirdikleri başarılı varis ameliyatının ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Van’dan gelerek Kahta Devlet Hastanesine başvuran 2 hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Erdinç ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonların ardından sağlığına kavuşan hastalar, ameliyatı gerçekleştiren ekibe ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Operasyonun ardından açıklamada bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Van ilinden hastanemiz Kahta Devlet Hastanesine gelerek varis ameliyatı olan 2 hastamız sağlığına kavuştu. Başarılı operasyonlara imza atan Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Erdinç başta olmak üzere tüm ameliyat ve servis ekibi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Başhekim Akel, Kahta Devlet Hastanesinin çevre ilçelerin yanı sıra farklı illerden gelen hastalara da kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sürüklenen bottaki 3’ü çocuk 7 düzensiz göçmen kurtarıldıSürüklenen bottaki 3’ü çocuk 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
Otomobilin altına giren yavru kediler kurtarıldıOtomobilin altına giren yavru kediler kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Van sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Ünlülere operasyon: Gözaltı listesi belli oldu!

Ünlülere operasyon: Gözaltı listesi belli oldu!

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.