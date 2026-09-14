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Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Döviz desteleriyle video çekmiş

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın, çok sayıda döviz destesinin yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tançalan’ın farklı döviz cinslerinden oluşan para balyalarıyla birlikte bulunması dikkat çekti.

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sanal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu.
Vanlı Kara Haydar ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Döviz desteleriyle video çekmiş 1

Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Vanlı Kara Haydar ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Döviz desteleriyle video çekmiş 2

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Fatih Tançalan’ın, çok sayıda döviz destesinin yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı.
Vanlı Kara Haydar ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Döviz desteleriyle video çekmiş 3
Yeni görüntüler, Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasını yeniden gündeme taşıdı.

Vanlı Kara Haydar ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Döviz desteleriyle video çekmiş 4

EŞİ ÇAĞLA ÖZ TANÇALAN DA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da, Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise 3 gün önce Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Vanlı Kara Haydar ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Döviz desteleriyle video çekmiş 5

Çağla Öz Tançalan ise 2 gün önce İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Tançalan Van’a getirildi.

Vanlı Kara Haydar ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Döviz desteleriyle video çekmiş 6


Van Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan Çağla Öz Tançalan, bugün güvenlik önlemleri altında Van Adliyesi’ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Van soruşturma
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