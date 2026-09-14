Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Döviz desteleriyle video çekmiş

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sanal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu.
Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Mehmet Fatih Tançalan’ın, çok sayıda döviz destesinin yer aldığı görüntüleri ortaya çıktı.
Yeni görüntüler, Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasını yeniden gündeme taşıdı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da, Mehmet Fatih Tançalan’ın yakını M.S.T. ise 3 gün önce Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.
Çağla Öz Tançalan ise 2 gün önce İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Tançalan Van’a getirildi.
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