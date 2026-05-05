Vapurda gizemli olay: Kaybolan kadının son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da vapura binip inmeyen Azerbaycanlı kadının gizemi sürüyor. 44 yaşındaki Azerbaycanlı kadının son görüntüleri ortaya çıkarken o sıralardaki hali dikkat çekti.

Kadıköy’de bindiği vapurdan inmemesi üzerine kaybolduğu tespit edilen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’yı (44) deniz üstü ve altında arama çalışmaları Kadıköy Sahili’nde devam ediyor.

KADIKÖY'DE VAPURA BİNDİ

Olay, 2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), Kadıköy’den Beşiktaş’a giden yolcu vapuruna bindi.

BEŞİKTAŞ'TA İNMEDİ, ÇANTASI BULUNDU

Huseynova’nın Beşiktaş’ta inmediğinin tespit edilmesi ve çantasının güverte bölümünde bulunması üzerine kayıp kadını arama çalışmaları başlatıldı.

KAMERALAR GÜNLERDİR ÇALIŞMIYORMUŞ

Vapur kameralarının 14 Nisan’dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kayıp kadının son görüntüleri ortaya çıktı. A Haber'in yer verdiği görüntülerde Azerbaycanlı kadının vapurdaki son anları, üzerindeki kıyafetleri ve tedirgin halleri dikkat çekti. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, olayın ortaya çıkışıyla ilgili şunları ifade etti:

"2 Mayıs gecesi saat 22:30 sularında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bir ihbar geldiğini belirterek, "Kadının geriye bıraktığı ve yine soru işareti olan bir diğer detay da çantası. En son iddiaya göre güvertede görülüyor, yani vapurun ucunda görünüyor ve orada bir de çantası var."

8-10 SANİYELİK GÖRÜNTÜ İNCELENİYOR

Vapurun Beşiktaş'a yanaşmasının ardından yapılan incelemelerde kadının inmediğinin tespit edildiğini belirten Karataş, iskele kamerasındaki 8-10 saniyelik görüntünün polis ekipleri tarafından incelendiğini ve 27 yaşındaki kızının görüntüleri izleyerek annesini teşhis ettiğini söyledi.

ARAMA ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürülürken devam eden çalışmalar 3’üncü gününde böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

