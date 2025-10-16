HABER

Vardiya değişiminde iş kazası: 2 yaralı

Adıyaman’da makine arızasını gidermeye çalışan iki kişi, vardiya değişimi sırasında çalıştırılan cihazda yaralandı.

Vardiya değişiminde iş kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Börgenek Köyü yakınlarında bulunan kum ocağında çalışan Abdurrahman C., ile Mustafa G., konveyör bandında meydana gelen arızayı gidermek istedi. Her iki işçi arıza gidermeye çalıştığı esnada vardiya değişiminde yeni gelen işçiler durumu fark edemeyerek makineye çalıştırdı. Makinenin çalışmasıyla Abdurahman C., konveyör bandına sıkışarak, Mustafa G., ise düşerek yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralıdan Mustafa G’nin tedavi sonrası taburcu olduğu öğrenilirken Abdurahman C’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

