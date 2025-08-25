HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

VASKİ ana su hattındaki arızayı gidermek için kesintisiz mesai yapıyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin içme suyu hattında meydana gelen arızayı gidermek için aralıksız çalışıyor.Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından Van’a su sağlayan 1500’lük içme suyu isale hattında oluşan ani arıza nedeniyle 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 17.00’den itibaren kentin bazı noktalarında zorunlu su kesintisi uygulanmıştı.

VASKİ ana su hattındaki arızayı gidermek için kesintisiz mesai yapıyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin içme suyu hattında meydana gelen arızayı gidermek için aralıksız çalışıyor.
Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından Van’a su sağlayan 1500’lük içme suyu isale hattında oluşan ani arıza nedeniyle 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 17.00’den itibaren kentin bazı noktalarında zorunlu su kesintisi uygulanmıştı.

VASKİ ana su hattındaki arızayı gidermek için kesintisiz mesai yapıyor 1

48 kilometre uzunluğunda ve 1,5 metre çapındaki hattın onarımı için yoğun mesai harcayan ekipler, planlanan tarihten önce suyu yeniden vermeyi hedefliyor. VASKİ’den yapılan açıklamada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için tüm imkânların seferber edildiği belirtilerek, kesinti süresince ihtiyaç duyulan bölgelere tankerle su takviyesi yapıldığı ve 185 Çağrı Merkezi’nin 24 saat hizmet verdiği ifade edildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son saldırı İngiliz bakanı da dehşete düşürdü: "Acilen ihtiyacımız var"Son saldırı İngiliz bakanı da dehşete düşürdü: "Acilen ihtiyacımız var"
15 yaşındaki Ukraynalı çocuğa dehşeti yaşattılar...15 yaşındaki Ukraynalı çocuğa dehşeti yaşattılar...

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

'Vatandaş bilmiyor ama büyük talep var' 'Altını eze eze...' deyip açıkladı

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Bir anda kör oldu: Kimse nedenini bulamadı...

Bir anda kör oldu: Kimse nedenini bulamadı...

Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada

Hastaneye üst üste iki vahşi saldırı: Korkunç katliam kamerada

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.