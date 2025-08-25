VASKİ ana su hattındaki arızayı gidermek için kesintisiz mesai yapıyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin içme suyu hattında meydana gelen arızayı gidermek için aralıksız çalışıyor.

Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından Van’a su sağlayan 1500’lük içme suyu isale hattında oluşan ani arıza nedeniyle 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 17.00’den itibaren kentin bazı noktalarında zorunlu su kesintisi uygulanmıştı.

48 kilometre uzunluğunda ve 1,5 metre çapındaki hattın onarımı için yoğun mesai harcayan ekipler, planlanan tarihten önce suyu yeniden vermeyi hedefliyor. VASKİ’den yapılan açıklamada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için tüm imkânların seferber edildiği belirtilerek, kesinti süresince ihtiyaç duyulan bölgelere tankerle su takviyesi yapıldığı ve 185 Çağrı Merkezi’nin 24 saat hizmet verdiği ifade edildi.

