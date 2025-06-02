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Vatan Partisi'nin önemli ismi Taksim'de intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi var

Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Oğuzhan Balkan evinin tuvaletinde intihara kalkıştı. Taksim'de yaşanan olayın ardından Balkan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Balkan'ın hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili henüz bir açıklama gelmezken soruşturma başlatıldı.

Vatan Partisi'nin önemli ismi Taksim'de intihara kalkıştı! Hayati tehlikesi var
Ufuk Dağ

İstanbul Taksim'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Vatan Partisi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Oğuzhan Balkan silahla intihar girişiminde bulundu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saat 19.41 sıralarında yapılan ihbar üzerine olay yerine hızlı şekilde intikal eden polis ekipleri, Balkan’ı evinin tuvaletinde ağır yaralı halde buldu.

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HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre Oğuzhan Balkan’ın, silahla kendine ateş ettiği tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Balkan, hayati tehlikesi devam etmekle birlikte bilinci kapalı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İntihar girişiminin ardından olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütürken, Balkan’ın intihar girişiminde bulunma nedenine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Olay sonrası Vatan Partisi cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmezken, siyasi çevreler ve kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Vatan Partisi
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