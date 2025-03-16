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Vatandaş sosyal yardım beklerken o parayla yurt dışında iftar verilecek! Ne başkanın ne de diğerlerinin cebinden para çıkmayacak

16.03.2025 14:38
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İstanbul'un en yoksul ilçelerinin başında Sultangazi geliyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda buradaki vatandaşların sosyal yardıma başvuru sayılarında da artış görülmüştü. Vatandaşın derdinin geçim olduğu ilçenin belediye başkanı ise yurt dışında iftar vermek için kolları sıvadı. Üstelik bütün masraflar belediye bütçesinden karşılanacak. Ne başkanın ne de meclis üyelerinin cebinden bir kuruş bile çıkmayacak.

Vatandaş sosyal yardım beklerken o parayla yurt dışında iftar verilecek! Ne başkanın ne de diğerlerinin cebinden para çıkmayacak

Ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği, vatandaşların sosyal yardım almak için sırada beklediği ilçelerin başında İstanbul'un Sultangazi ilçesi yer alıyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) daha önce yaptığı çalışmada, Sultangazi’de yaşayan vatandaşların sosyal yardım başvurularında önemli bir artış olduğuna dikkat çekilmişti. Sultangazi’deki maddi durum ortadayken AK Partili Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise tepki çeken bir projeye imza attı. Dursun, belediye bütçesinden yurt dışında iftar programı düzelemeye kadar verdi.

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MECLİSE SUNULDU KABUL EDİLDİ!

Sultangazi Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumuna, AK Partili Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun imzalı bir teklif sunuldu. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre teklifte belediye meclis üyelerinin yurt dışında iftar programına götürüleceği ve gri pasaport çıkarılması için belediye meclisinden yetki alınması gerektiği belirtildi. Yapılan oylamada ise gri pasaport teklifi Meclis’te kabul edildi.

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YUNANİSTAN, BULGARİSTAN'DA İFTAR!

AK Partili Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un geziye ilişkin "Olur" yazısına ulaşıldı. Yazıda, belediyenin başta Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere Balkan ülkelerinde iftar programı düzenleyeceği ve harcamaların da belediye bütçesinden karşılanacağı ifade edildi. Meclis üyeleri ile belediye yöneticileri de gri pasaportla Balkanlar'daki iftar programlarına katılacak.

HARCAMALAR BELEDİYEDEN

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un imzasının yer aldığı yazıda şu ifadeler yer alıyor:

“2025 yılı içinde Avrupa ülkelerindeki teknolojik alt yapı ve akıllı tasarımlara yönelik üst yapı örneklerini incelemek, belediyeler arası işbirliği olanaklarını tespit edebilmek için teknik inceleme ve Ramazan ayında Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinde ortak iftar ve programları düzenlenmesi düşünülmektedir. Düzenlenecek olan programların giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması ve ekli listede yer alan belediye meclis üyelerimizin görevlendirilmeleri hususlarında 5393 sayılı yasanın ilgili hükümleri çerçevesinde karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.”

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Sultangazi Yunanistan iftar Sosyal Yardım
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