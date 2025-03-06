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  4. Vatandaşa bunu layık gördüler! Pide tezgahında terlikle gezdi: İşte verilen ceza

Vatandaşa bunu layık gördüler! Pide tezgahında terlikle gezdi: İşte verilen ceza

06.03.2025 12:43
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
06.03.2025 12:43
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Mide bulandıran görüntülere bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'de pide yapan bir fırında çekilen görüntüler izleyenlere saç baş yoldurttu. Bir çalışanın pide tezgahında terlikle gezdiği görüldü. İşletmecilerin o anları kayda aldırması ise şaşkınlık üzerine şaşkınlık yarattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ekmek fırınına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 TL para cezası kesildi. Fırında ortaya çıkan görüntülerde pide üretimi sırasında bir çalışanın terlikle pide tezgahı üzerinde gezdiği, bone takmadığı görüldü.

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HİÇBİR KURALA UYULMADI

Çanakkale'nin Çan ilçesi Atatürk Mahallesindeki Bereket Ekmek fırının da ortaya çıkan görüntüler görenleri şoka uğrattı. Görüntülerde bir fırın çalışanı, pişmeye hazır pidelerin olduğu tezgahta günlük kıyafetleri ve terlikle geziyor. Çalışanların bir tanesinin bone taktığı görüntülerde, çalışanların yanı sıra hijyen kurallarına da uyulmadığı görülüyor.

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"İYİ ÇOK GÜZEL"

Bu görüntüleri cep telefonuyla saniye saniye kaydeden kişi ise, "Konak fırın başladı içli içsiz pidelere. Saat üç buçukta bir parti çıkardı. Sıkıntı yok herkeste bone mi var. Hasan usta küreğin sapına yapışmış, bırakmayacak zaten. 25 lira mı pideler.

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Hasan usta 25 lira mı pideler" ifadeleri üzerine pideleri yapan Hasan Usta ise, "300 gram pide 25 TL" diyerek karşılık veriyor" diyor. Videoyu çekmeye devam eden kişi ise, "İyi çok güzel. Ustayı da çekelim. Hayırlı Ramazanlar. Hasan ustam hayırlı işler görüşmek üzere" ifadelerini kullanıyor.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

‘Zirvedeyim Sesin Duyulmuyor' sloganıyla paylaşılan video ise sosyal medyaya düşmesinin ardından büyük tepki çekti. Sosyal medyaya düşen görüntünün ihbar kabul edilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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105 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimlerde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 TL para cezası kesildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza fırın pide
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