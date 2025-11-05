Vatandaşlar anlattı, Başkan Tetik dinledi

Daire müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Tetik, belediyenin sorumluluk alanına giren konularla ilgili müdürlüklere anında talimat verdi.

Halktan gelen taleplerin 2026 yılı çalışma programına da yön vereceğini belirten Başkan Tetik; "Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Nazilli’yi birlikte yönetmek istiyoruz. Bugün iletilen her talebi titizlikle değerlendirip çözüme kavuşturacağız" dedi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana halk buluşmalarına büyük önem verdiğini ifade eden Başkan Tetik, bu tür toplantıların daha sık aralıklarla devam edeceğini vurguladı. Başkan Tetik, programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Halkımızın desteğiyle Nazilli için daha güzel işler yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA