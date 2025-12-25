HABER

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi: 1,5 milyon lira değerinde kaçak etil alkol ele geçirildi

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3 bin 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konak ilçesi Güzelyurt ve Kurtuluş mahalleleri ile Bornova ilçesi Mevlana, Ümit ve Egemenlik mahallelerinde sahte alkol yapımında kullanılan kaçak etil alkol satışı yapıldığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri; dün 2 iş yeri ve 4 depo olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

YILBAŞI GECESİ İÇİN PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol ham maddesi sürmeye hazırlanan adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 360 litre etil alkol, 50 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 adet kapak vakumlama makinesi, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin tahmini piyasa değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

25 Aralık 2025
