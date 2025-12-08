HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verildi.Eğitim çalışmasının Başmakçı ilçesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verildi.

Vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verildi 1

Eğitim çalışmasının Başmakçı ilçesinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Eğitim çalışmasıyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise "Vatandaşlarımıza ‘afet farkındalık, insani yardım ve psikososyal destek, çadır kurma ve yangın söndürme eğitimi’ verdik. Toplumun her ferdinin hazırlıklı olması için bir adım daha attık. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas’ta çaldıkları Kangal köpekleriyle Kayseri’de yakalandılarSivas’ta çaldıkları Kangal köpekleriyle Kayseri’de yakalandılar
Şehit polisten geriye bu yürek dağlayan görüntü kaldıŞehit polisten geriye bu yürek dağlayan görüntü kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.