Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından vatandaşlara afet farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim çalışmasının Başmakçı ilçesinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Eğitim çalışmasıyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise "Vatandaşlarımıza ‘afet farkındalık, insani yardım ve psikososyal destek, çadır kurma ve yangın söndürme eğitimi’ verdik. Toplumun her ferdinin hazırlıklı olması için bir adım daha attık. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA