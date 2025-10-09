HABER

Vatandaşlara kadına şiddetle mücadele anlatıldı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri kadınlara şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme çalışmasının İscehisar ilçesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmayla ilgili Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "İscehisar ilçesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 45 vatandaşa ‘Kadına El Kal-ka-maz ve KADES Uygulaması’ konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir.
Ayrıca yine İscehisar ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören 63 öğrenci ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

